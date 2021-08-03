В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» поселковый глава пгт Немешаево в 2015-2020 годах и первый заместитель главы Всеукраинской ассоциации общин Сергей Замидра раскрыл секрет своего успеха в коммуникации с общиной.
Прежде всего гость программы отмечает, что коммуникация - это очень важно и, если что-то не удается, проблема именно с ней.
Далее Замидра объясняет, как должна происходить коммуникация с общиной. «Первое, в общине должна быть какая-то система, которая дает возможность быстрого получения информации на проблему. Что может быть, сейчас есть определенные чат-боты, тебе надо узнать телефон РЭС или электрика, ты ввел и не звонишь кому-то там, депутатам, главе...», - объясняет он.
Бывший поселковый глава добавляет, что, кроме этого, нужен источник передачи информации. В пример он приводит банальную ситуацию с отключением освещения: общество должно как-то сообщить об аварии, чтобы решить эту проблему.
Замидра вспоминает, как он начинал работать с минимальным бюджетом. «Мы коммуникацию делали по этой сети и эти варианты с общинными радами. Запуск местного издания альманаха, который раз в два месяца выходил, с донесением информации», - рассказывает бывший поселковый глава и добавляет, что этого на самом деле не достаточно.
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Но уже сейчас, говорит он, удалось наладить коммуникацию в поселковой общине. В частности, Замидра рассказывает об установлении метеостанции с автоинформированием для предупреждения о различных катаклизмах.
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