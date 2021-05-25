Тіньовий обробіток землі – це проблема, яка все ще залишається невирішеною в Україні. Цю ситуацію прокоментував заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук у програмі «Суть подій» із журналісткою Любов’ю Завальнюк.

Гість програми повідомляє, що за словами аграрного міністра Романа Лещенка більше 30% сільськогосподарських земель зараз в тіні. «Це ще десятки мільярдів гривень, які недоотримує державний та місцеві бюджети», - пояснює він, що це означає. Марчук стверджує, що цю ситуацію не можна залишати просто так, її потрібно вирішувати.

Принагідно він нагадує, що згідно із законопроєктом № 3131-Д «Внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції» податки на гектар землі рівні для всіх. Марчук додає, що серед його розробників була і Всеукраїнська Аграрна Рада.

На його думку, розв’язання цієї проблеми дозволить здійснити децентралізацію вповні, адже зараз все податкове навантаження лягло на плечі тих, хто офіційно працює на землі. «Хтось собі працює нелегально, обробляє по 500-1000 гектарів землі, ніякого фінансового моніторингу не проходить, звітності не подає», - пояснює Марчук.

За словами гостя програми, найбільше постраждали від цього ті громадяни, де обробітком землі займаються нелегально. «Тому що громада фактично ніякої копійки не отримує», - підкреслює він.

Отже, Марчук підсумовує, що ухвалення цього закону вирішило би проблему, а відтак можна було би й очікувати економічного зростання та отримання додаткових ресурсів для реалізації повноважень.

Нагадуємо, Марчук розповів, чи матимуть іноземці допуск на ринок землі в Україні.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Марчук повідомив, як пройшло перше читання законопроєкту про «Державну підтримку кредитування для малих фермерських господарств».