Теневая обработка земли - это проблема, которая все еще остается нерешенной в Украине. Эту ситуацию прокомментировал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк.

Гость программы сообщает, что по словам аграрного министра Романа Лещенко более 30% сельскохозяйственных земель сейчас в тени. «Это еще десятки миллиардов гривен, которые недополучает государственный и местные бюджеты», - объясняет он, что это значит. Марчук утверждает, что эту ситуацию нельзя оставлять просто так, ее нужно решать.

Попутно он напоминает, что в соответствии с законопроектом № 3131-Д «Внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции» налоги на гектар земли равны для всех. Марчук добавляет, что среди его разработчиков был и Всеукраинский АграрныйСовет.

По его мнению, решение этой проблемы позволит осуществить децентрализацию полностью, ведь сейчас вся налоговая нагрузка легла на плечи тех, кто официально работает на земле. «Кто-то себе работает, нелегально обрабатывает по 500-1000 гектаров земли, никакого финансового мониторинга не проходит, отчетности не подает», - объясняет Марчук.

По словам гостя программы, больше всего пострадали от этого те граждане, где обработкой земли занимаются нелегально. «Потому что общины фактически никакой копейки не получает», - подчеркивает он.

Итак, Марчук заключает, что принятие этого закона решило бы проблему, а затем можно было бы и ожидать экономического роста и получения дополнительных ресурсов для реализации полномочий.

Напоминаем, Марчук рассказал, будут ли иностранцы иметь допуск на рынок земли в Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Марчук сообщил, как прошло первое чтение законопроекта о «Государственной поддержке кредитования для малых фермерских хозяйств».