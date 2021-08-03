Для чего в силовом блоке в последнее время проводили кадровые изменения? На эту тему рассуждает политолог Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар».

По мнению эксперта, недавняя волна увольнений и назначений в силовых структурах, что даже можно назвать «чисткой» кадров, имеет конкретную цель. «Попытка Банковой усилить собственную вертикаль власти и улучшить уровень управляемости», - подчеркивает он.

Яли отмечает, что целью этих событий также является попытка нивелировать «государство в государстве» - творение экс-главы МВД. «Что важно отметить и какого ресурса не хватает Зеленскому – времени. И он торопится. А когда торопишься, можно наделать много ошибок», - предупреждает политолог.

По его словам, президенту стоит строить свою вертикаль везде - отдельно в каждом министерстве, ведомстве и службе, а также наладить взаимодействие, на что нужно больше времени. «Ведь мало просто поменять руководство», - подчеркивает Яли.

Попутно ведущий рассказывает, что слышал о возможном плане передать Нацгвардию и Пограничную службу в подчинение президенту. С другой стороны, говорит он, не стоит забывать о борьбе за установление контроля над теневыми потоками контрабанды. Яли отмечает, что увольнения в СБУ в определенной степени связаны с этим.

В то же время политолог предупреждает о возможной волне протестов осенью, которая начнется в случае согласия президента Украины выполнять Минские соглашения. Учитывая перестановки в силовом блоке, ведущий делает вывод, что Банковая готовится именно к такому сценарию.

Как сообщала Politeka, Яли положительно оценил вновь назначенные кадры в силовом блоке.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, почему Белый дом отложил визит Зеленского на более позднюю дату.