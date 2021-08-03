Политолог Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар» прокомментировал серию последних увольнений и назначений в силовом блоке, оценив последние довольно позитивно.

«Что объединяет уволенных и вновь назначенных. Первые – в большинстве своем «токсичные» фигуры, которые имели высокий антирейтинг в обществе или были замешаны в коррупционных скандалах и провалах спецопераций», - объяснил Яли.

Он упомянул резонанс в СМИ и негативный пиар от провала спецоперации в Молдове по похищению судьи Чауса, по поводу которого есть мнение, что бывший глава Внешней разведки стал просто «козлом отпущения». Хотя Литвиненко, безусловно, является профессионалом своего дела и также пользуется высоким реноме у профессионалов, добавил политолог.

«Некоторые из них были слишком самостоятельными и недостаточно лояльными и были способны вести собственную игру, как тот же Аваков. Другие откровенно провалили выполнение поставленных задач по увеличению поступлений в бюджет средств от борьбы с контрабандой. За два года так и не произошло перенаправление потоков из карманов умелых дельцов и коррумпированных чиновников на границе в госбюджет», - заявил Яли.

По его мнению, вновь назначенные министры, генералы в ВСУ и руководитель внешней разведки не имеют негативного шлейфа скандалов, являются профессионалами своего дела и пользуются доверием со стороны президента гораздо больше, чем их предшественники.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Максим Яли назвал Крымскую платформу форумом поддержки Зеленского и Украины.