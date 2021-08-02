Адвокат по недвижимости юридической компании «Приказ» Наталья Чацкис объяснила, какие риски и опасности могут быть с инвестициями в новостройку. В программе «Юристы отвечают» она также дала несколько советов для проверки организации, которая занимается застройкой, на устойчивость и надежность.

По словам гости программы, проверка застройщика - это необходимая вещь, но это еще далеко не все, она советует проводить комплексный анализ всего ЖК или дома.

Чтобы не быть голословной Чацкис рассказывает, что уже была масса случаев, когда застройщик надежный, но со строительством все равно были проблемы. «Например, «Аркада» - недавняя ситуация, «Укрбуд» – в свое время они строили около 50 объектов одновременно, и все равно закончилось все пока что не очень хорошо», - отмечает юристка.

Также она добавляет, что нельзя забывать о разрешении на строительство, оно обязательно должно быть у застройщика. «Если разрешения нет, то в сторону этого ЖК даже смотреть не нужно. Помимо этого, необходимо посмотреть в реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей всех этих участников строительства», - рассказывает гостя программы.

Итак, констатирует Чацкис, в таком случае необходимо принять во внимание абсолютно всех, кто участвует в строительстве: заказчика, девелопера, подрядные организации, посредников и тому подобное.

В то же время ситуация, говорит юристка, осложняется отсутствием общего реестра со всей информацией о ЖК. «Хотя раньше он был в Киеве, но сейчас его прикрыли. Сейчас нужно все это проверять в разных реестрах», - объясняет Чацкис. С другой стороны, говорит она, сегодня реестр строительной деятельности активно наполняется, он будет в доступе онлайн для каждого и будет предоставлять информацию обо всем - о разрешении, о здании, о земле.

По словам Чацкис, земельный участок также нуждается в проверке, в частности его целевое назначение, право на аренду и судебные реестры. Она предупреждает, что могут быть долговые обязательства, долги за уклонение от уплаты налогов - все эти моменты могут повлиять в будущем.

Как сообщала Politeka, Чацкис рассказала, что инвесторам стоит указывать в договоре.

Также Politeka писала о том, что Чацкис обосновала необходимость проверки земли, на которой строят новостройку.



