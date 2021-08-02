Политолог Олег Лесной в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, готов ли президент РФ Владимир Путин к войне

«Путин готов к большой войне, и не только против Украины. Он это уже решил. И, по моему мнению, он в начале краха Российской Федерации», - говорит эксперт.

Лесной утверждает, что Путин рисует себя не со Сталина, как многие привыкли считать.

«Он очень похож на Гитлера. И Европа сейчас похожа, и Соединенные Штаты очень похожи на тот период, когда Гитлер начинал. Это меня очень страшит, что вначале войны тогда сдавали территории. Как тогда отдавали территории и думали: «вот мы договорились с ним, он дальше не пойдет». А он пойдет», - сказал он.

По его мнению, если РФ решится на этот шаг, то получит такую же рану, как и Германия в период 1937-1945 гг.

«И вот этот путь очень страшный для Украины. Мы в начале этого пути, и это страшно. И вот здесь надо думать и стараться все-таки… достучаться до лидеров других стран, чтобы они перестали считать деньги и начали считать человеческие жизни», - резюмировал политолог.

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