Почему русскоязычные люди, которые слушают Высоцкого и воспитаны на русской культуре, берут в руки оружие и защищают Украину? Об этом главный редактор сайта Trigger, журналист и публицист Анатолий Якименко рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» .

«А у них двойная идентичность. Би-идентичность - это наш украинский феномен. Мы должны его принять и понять. Они воюют с Россией как с братским народом, который ведет себя неправильно», - считает Якименко.

Он продолжает свою мысль:

«Люди с моноидентичностью идентифицируют их как врагов, они их убивают как врагов. Отсюда следует идея 1991 года, которую мы никак не можем осмыслить. 55 процентов моноидентичных людей создавали национальный независимый проект, как отсечение чужого. Для них российское – чужое. А люди, которые имеют двойную идентичность, просто предъявили претензии на самостоятельную жизнь без «брата», уйти от «брата» и жить самостоятельно. И это тоже выбор, и это тоже проукраинская позиция».

Якименко отмечает, что именно люди, которые осознают себя причастными к украинской нации, являются движущей силой всех изменений в государстве.

«Безусловно, драйверами 1991 были моноидентичные люди, но без этой большой группы, которую соцопрос группы «Рейтинг» обозначил как 41 процент, Украина никогда бы не состоялась как независимая страна. И наша задача - не поддаваться манипуляциям и быть ответственными», - делает вывод он.

Напомним, Politeka публиковала мнение полиолога Яли, какая неочивидная, но очень важная цель была на самом деле в украиноязычной статье Путина про «один народ».