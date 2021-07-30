Чтобы не терять времени, нужно сразу обратить внимание на определенные симптомы коронавируса, которые заметны еще в начале заболевания. Подробнее об этом рассказала инфекционист Светлана Федорова в новой программе «Главное».

По словам Федоровой, новый штамм COVID-19 имеет примерно такие же симптомы и осложнения, как и предыдущий. Максимальным симптомом она называет ту же дыхательную недостаточность.

Тем не менее, эксперт акцентирует внимание на жарком лете: температура тела может подняться и до 39,5 градусов или даже выше. «При этом человек чувствует одышку, слабость, нехватку воздуха и необязательно должен быть кашель продуктивный или не продуктивный», - сообщает инфекционист. В то же время она настаивает на немедленном обращении к врачу в случае нехватки воздуха, резкого повышения температуры тела и слабости.

Также Федорова называет и отличия штамма «Дельта»: большее количество сосудистых патологий и больше поражения центральной и периферической нервной системы. И прежде всего, говорит она, вирус поражает легкие, этот процесс идет обвально, шквально и здесь не обойтись без кислородной поддержки.

Еще одним отличием штамма «Дельта» от предыдущих инфекционист называет смещение возрастных категорий поражения. «Если о предыдущих штаммах мы говорили о том, что дети и люди молодого возраста его переносят легко, то «Дельта» штамм и, я думаю, все последующие мутации вируса будут действовать на детей и людей основного возраста от 18 до 30 лет», - сообщает эксперт и добавляет, что течение заболевания будет тяжелым.

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