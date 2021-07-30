Политолог Вадим Карасев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что Украина должна получить от западных партнеров не только поддержку, но и защиту

«Мы приближаемся к моменту истины в отношениях с Западом. Мы должны ясность получить. Либо мы по серьезному партнерствуем и они в обмен на какие-то наши уступки по внутренней, например, политике, по экономике, по финансам гарантируют нам выполнение обязательств, безопасность на определенном направлении, финансовую помощь в конечном счете…», - говорит эксперт.

Он напомнил, что страны Центрально-Восточной Европы вступали в ЕС и НАТО, передавая им определенные полномочия в обмен на списание долгов и финансовую помощь.

Также Карасев рассказал, на какие гарантии от западных партнеров рассчитывает Украина.

«Они должны иметь какой-то четкий гарантийный статус. Не размытый, как, например, Будапештский меморандум, а более четкий – это раз. Во-вторых, мы должны четко понимать, что в случае форс-мажора, например, на востоке Украины, на границах, мы можем получить серьезные гарантии. Не просто поддержку, но защиту. Конечно, тогда бы по-другому себя вели многие наши соседи, особенно с Востока», - сказал политолог.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, почему Запад поддерживает Зеленского.

Также Politeka писала, что Бортник рассказал, как Украина торгуется с Европой.