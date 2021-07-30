Политолог Вадим Карасев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что Украина должна получить от западных партнеров не только поддержку, но и защиту
«Мы приближаемся к моменту истины в отношениях с Западом. Мы должны ясность получить. Либо мы по серьезному партнерствуем и они в обмен на какие-то наши уступки по внутренней, например, политике, по экономике, по финансам гарантируют нам выполнение обязательств, безопасность на определенном направлении, финансовую помощь в конечном счете…», - говорит эксперт.
Он напомнил, что страны Центрально-Восточной Европы вступали в ЕС и НАТО, передавая им определенные полномочия в обмен на списание долгов и финансовую помощь.
Также Карасев рассказал, на какие гарантии от западных партнеров рассчитывает Украина.
«Они должны иметь какой-то четкий гарантийный статус. Не размытый, как, например, Будапештский меморандум, а более четкий – это раз. Во-вторых, мы должны четко понимать, что в случае форс-мажора, например, на востоке Украины, на границах, мы можем получить серьезные гарантии. Не просто поддержку, но защиту. Конечно, тогда бы по-другому себя вели многие наши соседи, особенно с Востока», - сказал политолог.
Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи: "Я соскучилась"
Настя Каменских с подругами оказалась в охваченной огнем Турции: пугающие кадры
Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте: кадры отдыха
Экс-жена Дзидзьо Slavia после развода больше не одна и снова счастлива: "Тарас намного красивее"
Единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером: "Яхты, виллы и..."
Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, почему Запад поддерживает Зеленского.
Также Politeka писала, что Бортник рассказал, как Украина торгуется с Европой.