В новом выпуске программы «Прогноз» политолог Руслан Бизяев рассказал, что в соглашениях между Германией и США по газу прямым текстом прописаны Минские соглашения.

«Почему это всплыло именно во время переговоров Меркель и Байдена по газу, казалось бы, где газ, а где Минские соглашения? А это всплыло, потому что если немецкие компании будут заходить в Украину серьезно, то деньги любят тишину и война им не нужна от слова совсем. А на данный момент есть единственный международно признанный инструмент решения конфликта на Донбассе - это Минские соглашения», - подчеркнул он.

Бизяев рассказал, что соглашение Байдена и Меркель - это меморандум, то есть протокол о намерениях, что мы будем делать «если».

«Поэтому, в данном случае, Минские соглашения – это Гордиев узел, который можно попробовать развязать или его можно попробовать разрубить. В обществе разные мнения и в экспертной среде разные мнения, иногда полярные. Или мы буквально выполняем Минск, или мы его не выполняем вообще и пробуем модернизировать. А истина находится посредине - выполнить Минские соглашения нельзя, но надо предложить концепцию, которая позволит перезагрузить ситуацию и добиться результата», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Якубина, что Соединенные Штаты Америки готовы вопросы Украины перепоручить Германии.

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