Общественный деятель, писатель и футуролог Алексей Толкачев поразмыслил о том, как Украина реинтегрирует Донбасс. В программе MY.UA он заявил, что не стоит ожидать танков, войск и полномасштабных боевых действий.
По мнению эксперта, Украина должна зайти на Донбасс буквально как новая администрация с новой стратегией для этой территории, с налаживанием водоснабжения и восстановлением заводов. «Мы должны предложить этой территории перспективу, проекты, под которые будут привлекаться инвестиции с Востока, Соединенных Штатов, Китая», - добавляет он.
То есть, говорит Толкачев, нужно не завоевать «ЛДНР» с танками, а сделать Украину интересной для жителей этих территорий. По его мнению, прокси-силы сойдут на нет, если Украина предоставит внешнюю поддержку Донбассу.
Попутно футуролог комментирует негативные обобщения относительно жителей оккупированных территорий. «У нас звучат от определенных ультра-националистических провокаторов призывы или всех расстрелять, или отделить стеной, там все ватники, сепары», - рассказывает он. Тем не менее, объясняет Толкачев, такие призывы только на руку российской пропаганде, которая тут же их использует и вредит образу Украины: мол, все украинцы ненавидят Крым и Донбасс.
Толкачев объясняет, что это не соответствует действительности. «У нас нет каких-то убийств, антисемитизма и всех тех ужасов, которые пытается показать российская пропаганда», - утверждает эксперт. В пример он приводит то, что украинцы также говорят на русском, а в гостях вспоминают мирные времена, когда они могли безопасно путешествовать по всей стране - от Крыма до Львова. Поэтому гость программы заключает, что прежде всего нужно проявлять дружелюбие к жителям оккупированных территорий, оказавшихся там просто заложниками обстоятельств.
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Как сообщала Politeka, Толкачев выразил свое мнение относительно заявлений ультра-националистов по поводу жителей Донбасса.
Также Politeka писала о том, что Толкачев назвал пять условий, при которых Донбасс снова станет украинским.