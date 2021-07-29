Научные отрасли могут навредить природному балансу, но сельское хозяйство, если его разумно вести - никогда. Больше об аграризме рассказал доктор исторических наук и профессор Сергей Корновенко в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

Прежде всего Корновенко отмечает, что технологии - это не всегда хорошо, ведь часто творения человеческого ума приводили к отрицательным результатам. В пример он приводит сегодняшнюю пандемию и атомную энергию - все это человеческие технологии, угрожающие самому же человеку. «Можете ли вы назвать примеры, когда разумное землепользование, умная агротехнология наносили вред? Вряд ли», - рассуждает эксперт.

Говоря об аграризме, профессор подразумевает сбалансированное сочетание крупного, среднего, мелкого сельского хозяйства с природными и нанотехнологиями. По его мнению, для Украины ключевым должен стать именно аграризм, ведь сельское хозяйство - это старт и толчок для дальнейшего развития в любом направлении. Это, подчеркивает Корновенко, поддерживает баланс между природой и технологическим развитием государства.

Он отмечает, что аграризм и технологии - не противоположные понятия. «Это совершенно не противоречит друг другу. Это наоборот свидетельствует о сбалансированности развития нашего государства», - утверждает профессор и добавляет, что это не помешает Украине развиться как космическому и промышленному государству.

Кроме этого, Корновенко указывает на определенные преимущества сельского хозяйства: если разумно к этому подходить, то никакого вреда природному балансу не будет, зато научные отрасли, в частности химическая, всегда его привносят.

В общем эксперт заключает, что именно благодаря аграризму Украина сможет занять свое место в мире. «Мы будем иметь не просто крестьянина производителя, а активного гражданина, который отстаивает интересы своего государства», - констатирует гость программы.

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