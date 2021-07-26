Які обставини дозволили Південній Кореї увійти в число «золотих чемпіонів»? Про це у програмі «Романенко. Бесіди» розповідає казахський економіст Рахімбек Абдрахманов

«Південна Корея свого часу була п'ятою економікою світу, зараз її ВВП становить півтора трильйона, тобто дорівнює ВВП величезної Росії. Головний фактор, який дозволив Кореї в 1960-і роки почати підйом – це професійне державне управління. Все почалося з приходом нового лідера Пак Чон Хі в 1962 році. Його прихід до влади привів до колосальної трансформації політичного та економічного ладу. Чесність і вимогливість нового лідера зіграли дуже важливу роль, як і те, що президент і його оточення постійно підвищували свою компетентність», - вважає гість програми.

На його думку, ключове місце в корейському економічному диві займає протекціонізм, тобто політика захисту національної промисловості.

«Те, як Південна Корея захищала свою промисловість – це сьогодні зразок для багатьох держав. Якщо сьогодні СОТ, Євросоюз і МВФ закликають до відкритості кордонів, то Пак Чон Хі будував економіку за зовсім іншою моделлю. Він закрив внутрішній ринок, створював і захищав корейські компанії. Крім того, значення має експортна дисципліна: держава вимагає від внутрішнього виробника інтенсифікувати та розширювати експорт, в першу чергу в розвинені країни», - підкреслює Рахімбек Абдрахманов.

Як повідомляє Politeka, раніше політолог Тарас Загородній також нагадував про досвід Пак Чон Хі.

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