Какие обстоятельства позволили Южной Корее войти в число «золотых чемпионов»? Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает казахский экономист Рахимбек Абдрахманов
«Южная Корея в своё время была пятой экономикой мира, сейчас её ВВП составляет полтора триллиона, то есть равен ВВП огромной России. Главный фактор, который позволил Корее в 1960-е годы начать подъём – это профессиональное государственное управление. Всё началось с приходом нового лидера Пак Чон Хи в 1962 году. Его приход к власти привёл к колоссальной трансформации политического и экономического строя. Честность и требовательность нового лидера сыграли очень важную роль, как и то, что президент и его окружение постоянно повышали свою компетентность», - считает гость программы.
По его мнению, ключевое место в корейском экономическом чуде занимает протекционизм, то есть политика защиты национальной промышленности.
«То, как Южная Корея защищала свою промышленность – это сегодня образец для многих государств. Если сегодня ВТО, Евросоюз и МВФ призывают к открытости границ, то Пак Чон Хи строил экономику по совсем другой модели. Он закрыл внутренний рынок, создавал и защищал корейские компании. Кроме того, значение имеет экспортная дисциплина: государство требует от внутреннего производителя интенсифицировать и расширять экспорт, в первую очередь в развитые страны», - подчёркивает Рахимбек Абдрахманов.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Тарас Загородний также напоминал об опыте Пак Чон Хи.
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