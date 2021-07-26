Какие обстоятельства позволили Южной Корее войти в число «золотых чемпионов»? Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает казахский экономист Рахимбек Абдрахманов

«Южная Корея в своё время была пятой экономикой мира, сейчас её ВВП составляет полтора триллиона, то есть равен ВВП огромной России. Главный фактор, который позволил Корее в 1960-е годы начать подъём – это профессиональное государственное управление. Всё началось с приходом нового лидера Пак Чон Хи в 1962 году. Его приход к власти привёл к колоссальной трансформации политического и экономического строя. Честность и требовательность нового лидера сыграли очень важную роль, как и то, что президент и его окружение постоянно повышали свою компетентность», - считает гость программы.

По его мнению, ключевое место в корейском экономическом чуде занимает протекционизм, то есть политика защиты национальной промышленности.

«То, как Южная Корея защищала свою промышленность – это сегодня образец для многих государств. Если сегодня ВТО, Евросоюз и МВФ призывают к открытости границ, то Пак Чон Хи строил экономику по совсем другой модели. Он закрыл внутренний рынок, создавал и защищал корейские компании. Кроме того, значение имеет экспортная дисциплина: государство требует от внутреннего производителя интенсифицировать и расширять экспорт, в первую очередь в развитые страны», - подчёркивает Рахимбек Абдрахманов.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Тарас Загородний также напоминал об опыте Пак Чон Хи.

Также Politeka сообщала о том, что политик Андрей Пелюховский призвал Украину выходить на мировой рынок готовой продукции.