Юрист Андрей Вигиринский в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, что в Украине возникли завышенные ожидания насчет президента США Джо Байдена.

“Мы сначала очаровываемся, потом разочаровываемся. Так обычно и бывает. Со Штатами такая же история. Удар в удар. С декабря месяца прошлого года в интервью New York Times, в интервью немецким изданиям, и Зеленский, и Ермак — они талдычили одно и то же: “Очень сильные позиции Байдена. Он очень глубоко в материале и в вопросе Украины, и он очень сильно усилит позицию по Нормандскому формату. По Минскому процессу. По Северному потоку-2”. Вы это все рассказывали, люди сформировали ожидания от администрации демократической”, - сказал Андрей Вигиринский.

Он отметил, что когда Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей — в Украине был национальный праздник. Позже все радовались, когда Байден позвонил Владимиру Зеленскому.

“Этот звонок был вынужденным. Я не уверен в том, что при нормальных обстоятельствах он бы состоялся в эти строки. Он был обусловлен концентрацией вооружения вокруг границы Украины, о котором талдычили с каждого экрана. И кричали о том, что, где же защита, сейчас на нас нападут, и так далее. Он позвонил, снял напряжение, и в целом вопрос был закрыт”, - добавил Вигиринский.

По его словам, Украина ожидала, что Байден поможет ей решить все проблемные вопросы магическим образом.

Как сообщала Politeka, Мокан заявил о визите Зеленского в США, что эта встреча точно не будет встречей ради встречи.

Также Politeka сообщала, что Яли рассказал, почему Белый дом отложил визит украинского президента на более позднюю дату.