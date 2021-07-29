Как Леонид Кучма стал родоначальником украинского олигархата, в программе «БДСМ Украина» рассказывает депутат Верховной Рады Украины I, II, III созывов, первый Генеральный прокурор Украины, Судья Конституционного Суда Виктор Шишкин.

«На должность премьер-министра обсуждались кандидатуры гендиректоров Азовстали Булянды, металлургического завода Слиднева. Поставили Кучму, потому что они были более заинтересованы именно в Кучме, чем в более сильных личностях, которые были директорами до мозга костей. Вспомните, на что был способен Кучма, когда он вышел на трибуну. Председатели всех нормальных правительств, даже в Советском Союзе, давали программу правительства. Кучма сказал: «Скажите, куда мне идти, и я пойду». Не он программу дал, что, мол, вот программа моего правительства, утверждайте. Но все время ему не хватало полномочий. Я думаю, ему не хватало ума, потому что полномочий у него было достаточно», - рассуждает Шишкин.

По его словам, Кучма одним выстрелом убил двух зайцев.

«Он выторговал себе декреты. Украинский олигархат начался возможностью правительства принимать декреты. Декреты относились к революции 1917 года. Их выдавали и большевистское правительство, и социалистическое правительство Украины. Имеется в виду не харьковское, а киевское, социал-демократы: Винниченко и другие. И тут появился новый вид, потому что о декретах уже все забыли. Были постановления, были законы, распоряжения. А декретов не было», - говорит он.

Декрет был высшего ранга, чем постановление Кабинета Министров.

«Он был немного ниже закона, якобы, потому что выдавал его исполнительный орган. Но по силе он равен закону. Таким образом Кучма фактически получил законодательную власть и вышел из-под удара прокуратуры», - объясняет экс-нардеп.

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