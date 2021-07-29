Политолог и философ Владимир Ермоленко в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» рассказал, что будет, если Россия захватит Украину. По его словам, права человека начнут ущемляться

«Если мы не сохраним Украину, то никаких прав человека здесь не будет, потому что придёт Путин и скажет – «Мы один народ». Даже если придёт какой-то менее агрессивный российский лидер», - отметил Ермоленко.

По мнению эксперта, если придёт Россия и заявит, что мы один народ – права человека как таковые попросту исчезнут, потому что, независимо от правителя, в России всё равно остается тоталитарная жилка.

«Мы теряем Украину, а потом теряем и права человека, потому что авторитарный российский тренд всё равно вернётся. В Крыму происходит демографическая революция – много людей выехало», - подчеркнул Ермоленко.

Как отметил эксперт, для сохранения нынешних условий жизни наша страна должна сохраниться, а в противном случае (если придёт Россия) права людей начнут ущемляться, а ещё нас всех сделают «россиянами» под предлогом, что мы один народ.

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