В новой программе « in kyiv » с блогером Екатериной Павловой эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал, что такое транспортная модель и почему она должна быть доступной для людей.

«К сожалению, чиновники почему-то очень путают словосочетание транспортная модель и транспортная система. Транспортная система - это весь транспорт города: дороги, общественный транспорт, то есть все, что город предлагает для перемещения людей и грузов. А транспортная модель - это то же самое, но компьютерная программа. То есть транспортная система - это железо, бетон, транспортные средства, а транспортная модель - это видеоизображение всего в цифровом виде с помощью формул и компьютерных программ», - подчеркнул он.

Беспалов рассказал, что это нужно для того, чтобы моделировать изменения, то есть оценивать, что сейчас происходит, оценивать каждый месяц, становится ли ситуация с трафиком лучше или хуже. И для того, чтобы моделировать сценарии развития, считает он, если мы завтра в Киеве начнем делать велоконцепцию, то, что это нам даст и какой будет результат. И все это можно увидеть в цифрах и графиках, подчеркнул он.

«К сожалению, работа с транспортной моделью не очень доступна для обычных людей. Это достаточно сложная инженерная программа. И инженеру, чтобы полноценно работать с транспортной моделью, нужно полтора года практики. Я мечтаю сделать транспортные модели более доступными для людей: активистов, неравнодушных людей и председателей общественных организаций», - рассказал он.

Беспалов сказал, что он очень хочет, чтобы транспортная модель города Киева была интерактивной и находилась в КГГА на первом этаже. Чтобы любой человек, считает он, что ожидает государственную услугу, мог бы подойти к терминалу и спроектировать, например, кусок кольцевой дороги и увидеть, как при этом перераспределится трафик.

«Это возможно сделать и это очень сильно бы изменило то, как мы обосновываем наши решения», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Беспалова, что до сих пор не определено, какой трассой строить метро на Троещину.