В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал, что такое транспортная модель и почему она должна быть доступной для людей.
«К сожалению, чиновники почему-то очень путают словосочетание транспортная модель и транспортная система. Транспортная система - это весь транспорт города: дороги, общественный транспорт, то есть все, что город предлагает для перемещения людей и грузов. А транспортная модель - это то же самое, но компьютерная программа. То есть транспортная система - это железо, бетон, транспортные средства, а транспортная модель - это видеоизображение всего в цифровом виде с помощью формул и компьютерных программ», - подчеркнул он.
Беспалов рассказал, что это нужно для того, чтобы моделировать изменения, то есть оценивать, что сейчас происходит, оценивать каждый месяц, становится ли ситуация с трафиком лучше или хуже. И для того, чтобы моделировать сценарии развития, считает он, если мы завтра в Киеве начнем делать велоконцепцию, то, что это нам даст и какой будет результат. И все это можно увидеть в цифрах и графиках, подчеркнул он.
«К сожалению, работа с транспортной моделью не очень доступна для обычных людей. Это достаточно сложная инженерная программа. И инженеру, чтобы полноценно работать с транспортной моделью, нужно полтора года практики. Я мечтаю сделать транспортные модели более доступными для людей: активистов, неравнодушных людей и председателей общественных организаций», - рассказал он.
Беспалов сказал, что он очень хочет, чтобы транспортная модель города Киева была интерактивной и находилась в КГГА на первом этаже. Чтобы любой человек, считает он, что ожидает государственную услугу, мог бы подойти к терминалу и спроектировать, например, кусок кольцевой дороги и увидеть, как при этом перераспределится трафик.
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«Это возможно сделать и это очень сильно бы изменило то, как мы обосновываем наши решения», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Беспалова, что до сих пор не определено, какой трассой строить метро на Троещину.
Также ранее для Politeka Беспалов называл преимущества легкорельсового транспорта для Троещины.