В новом блоге «in kyiv» эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал блогеру Екатерине Павловой, что метро на Троещину по всем предварительным планам не идет на Троещину.

«Первая очередь метро на Троещину по всем предыдущим проектам не доходит до нее, а заканчивается где-то в полях и фактически будет ждать возможности строиться дальше, потому что предварительно надо построить депо, и главное до сих пор не определено, какой трассой строить метро на Троещину. Если глядеть объективно, то кажется, что транспортные инженеры в Киеве просто не способны просчитать, какая альтернатива лучше», - подчеркнул он.

Беспалов рассказал, что среди инженеров идут баталии, как лучше пустить трассу метро на Троещину и маршруты трасс в них постоянно меняются. Весь Киев - это куски земли, принадлежащие общине и частным предпринимателям, подтвердил он, поэтому когда Киев примет решение, какой скоростной транспорт строить на Троещину, некоторая земля подешевеет, а некоторая подорожает.

«Это очень серьезные деньги, поэтому это влияет однозначно на трассировки. Поэтому ориентируются не на то, что будет более удобным для людей, которые уже живут на Троещине и которым нужен этот транспорт, а на интересы тех, кто в будущем мог бы извлечь из этого прибыль, поэтому транспортные проблемы троещинцев интересуют только троещинцев», - резюмировал он.

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Также ранее Король рассказывал, что в Киеве высаживали два вида тополей: это канадская и пирамидальная.