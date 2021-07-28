Что останется от Крымской платформы, если туда не приедут мировые лидеры? На этот вопрос ответил Народный депутат Василий Мокан в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» .

Гость программы обращает внимание на то, что о Крыме речь не идет ни в Минских соглашениях, ни в повестке дня Трехсторонней контактной группы. «Сама инициатива создания крымской платформы — я считаю, очень правильная. И очень необходима на данном этапе», - подчеркивает он.

Мокан анализирует опыт работы предыдущих 3-4 лет и делает такой вывод: «Кроме несистемных или немногословных заявлений, где упоминался Крым, в принципе ничего не происходило... Какой-то конкретной платформы, как бы двигался крымский вопрос, не было», - рассуждает эксперт.

Далее, говорит он, важно, чтобы на Крымской платформе присутствовали высокопоставленные чины разных стран. По словам Мокана, два государства пообещали присутствие своих глав, а от кого-то приедут послы и главы МИД. И эта ситуация, подчеркивает депутат, уже является большим успехом в деле деоккупации полуострова. А поэтому он убежден, что от Крымской платформы будет польза, даже если мировые лидеры не приедут.

Попутно Мокан отмечает, что не последнюю роль в плане деоккупации Крыма играет Верховная Рада Украины со своими наработками. В частности, политик говорит о законе о коренных народах и еще пакете законопроектов об отмене свободной экономической зоны в Крыму.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что Байден гарантированно не будет принимать участия в Крымской платформе .