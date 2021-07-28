Почему западные партнёры Украины не спешат ехать на Крымскую платформу? Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует политический консультант, технолог и специалист по GR Андрей Бодров.
«Люди не хотят участвовать в том, что выглядит пустышкой. А коллективный Запад давно уже оставил крымский вопрос за рамками. Вероятно, существует какой-то консенсус, неизвестный нашей власти: мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотите решить проблему Донбасса – давайте это обсудим, а вот с Крымом всё далеко не так однозначно, как вы представляете. Кроме того, все понимают, что для нашей власти Крымская платформа – это в значительной мере способ переформатировать мирный процесс в своих интересах и сделать эту игру бесконечной. Для Запада вопрос Донбасса дискутабелен, а вот крымский вопрос закрыт», - считает гость программы.
По его мнению, политики, которые дорожат своим реноме, не желают впутываться в ситуацию, которая, по их мнению, вредит мирному процессу.
«Все прекрасно понимают перспективу попытки вернуть одним махом и Донбасс, и Крым. Это не удастся сделать, даже если к инициативе присоединятся лидеры США и Великобритании. Поэтому и участвовать в этом мало кто хочет», - говорит Андрей Бодров.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли назвал Крымскую платформу форумом поддержки Зеленского и Украины.
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Также Politeka сообщила, что политолог Руслан Бортник прокомментировал неучастие американского лидера Джо Байдена в Крымской платформе.