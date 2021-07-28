У нас внешняя политика очень боится пустоты, если мы внезапно поймем, что идея, в которую ми уверовали, была не очень удачной. А у нас именно так и происходит. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса

«Мы берем какую-то идею и делаем так, чтобы в нее все уверовали. И все, по-другому ничего не происходит. Так было с евроинтеграцией. Так же и в отношении ситуации с Донбассом. Сейчас у нас мир – любой ценой, как ты смеешь говорить, что стену построить?! Такое было два года назад: это наши территории, наши люди, мы их вернем в любом случае! Прошло два года и в пространство начинают забрасывать идеи, что стену, может быть, заморозить, наверное, мы не сможем, может, стоит действительно подумать о том, что мы не вернем в ближайшее время эти территории. Может быть, стоит подумать о мощной заморозке конфликта надолго?», - рассказывает он.

Эксперт указывает, что проблема крайностей – это бич внешней политики Украины.

«Я не могу сказать, из каких глубин это все берется. Понятно, это берется больше из внутренней политики, из ткани социума, это глубинный народ. У других стран есть такие же боли и такие же тараканы в голове. Но разница в том, чтобы не допускать, чтобы эти тараканы перекочевали на высший уровень принятия политических решений. Одно дело, как мыслит общество, массы в целом, обычный обыватель. Но когда это начинает делать человек, который принимает решения во внешней политике – это страшно», - заключает Куса.

Ранее Politeka сообщала со слов Кусы, что у Украины есть шесть месяцев, чтобы сформулировать альтернативный текст Минских соглашений.

Также Politeka сообщала слова Тагиева, что Еще в 2013 году никто не ожидал, что в нашей стране такое может произойти.