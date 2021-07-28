Политолог Максим Яли в программе «Романенко. Беседы» рассказал, какие он видит причины назначения даты визита Владимира Зеленского в Белый дом на 30 августа, главная из которых, по его мнению – планирование запуска Северного потока-2.

По его словам, причин назначения такой поздней даты визита Владимира Зеленского в Вашингтон несколько. В частности, отмечает политолог, это намечающаяся перезагрузка отношений между Байденом и Путиным – чтобы у Байдена были причины не посетить День независимости и первое заседание Крымской платформы, не раздражая таким образом президента РФ.

Кроме этого, Яли отметил, что такими действиями Байдена недовольны как некоторые демократы, так и республиканцы, обвиняя его в сотрудничестве с Путиным и требуя перенести дату встречи с украинским президентом на более ранний срок.

«Если по причинам говорить, одно из главных, я уверен, скорее всего расчеты были еще в июле, что к 30 августа может уже быть достроен Северный поток-2», - говорит эксперт.

Соответственно, отмечает Яли, Зеленский уже не сможет предъявить какие-либо претензии и высказать аргументы, что запуск Северного потока-2 будет проигрышем американской дипломатии. По его мнению, таким образом американская администрация «поставила на место» украинского президента, после некоторых последних событий, таких как заявление о «развороте на Восток» и приписывание Байдену слов, которых он не говорил.

«Грустно это воспринимать и понимать, но не нужно делать подобных заявлений, не редактировать стенограмму с Байденом. Тут все накопилось в сумме: и двусторонние отношения, и повестка внутриполитическая», - подытожил Яли.

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