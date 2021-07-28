Как Украина могла бы отреагировать на строительство газопроводов в обход неё? Эту проблему в программе «Романенко. Беседы» рассматривает экономист, аналитик института GROUFORD Виктор Скаршевский.

«Обходных путей вокруг Украины могло не быть, или их было бы намного меньше. Для этого нужно было в начале 2000-х годов реализовать идею трёхстороннего газотранспортного консорциума. Есть продавец – Россия, транзитёр – Украина, и покупатель – Европа. Консорциум сделал бы все три стороны заинтересованными в сохранении транзита. А так у нас пик транзита был в 1998 году – 141 миллиард кубометров, но сейчас мы опустились до сорока миллиардов. Наши газотранспортные мощности сейчас используются на 20-25 процентов. Идея консорциума была окончательно похоронена в начале президентства Виктора Ющенко, и с тех пор газотранспортные пути стали строить в обход Украины», - рассказывает гость программы.

По его мнению, меры следовало принимать уже тогда.

«Нужно приспособиться к новой реальности, а она такова, что такого большого транзита газа через Украину уже не будет. Проблемы может создать и низкое давление в газопроводе, из-за чего газ будет сложно доставить потребителям. Нужно модернизировать нашу ГТС. Нужно не выпрашивать деньги на это, а выполнять собственные планы модернизации», - говорит Виктор Скаршевский.

Ранее Politeka сообщала, что политолог Юрий Романенко считает газопровод гарантией безопасности Украины.

Также Politeka сообщает, Скаршевский заявил, что в этом отопительном сезоне расходы украинцев резко повысятся.



