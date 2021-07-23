Политолог Юрий Романенко в своём блоге рассказал о нынешней ситуации вокруг Северного потока-2. По словам эксперта, транзит российского газа через Украину был гарантией, что широкомасштабный конфликт не начнется.

«То, что Германия говорит, что даст 1 млрд долларов на альтернативную энергетику – это смешно. Я даже не говорю, что миллиарда мало и что это никак не компенсирует. Для Украины труба была минимальной гарантией безопасности», - отметил Романенко.

По словам эксперта, пока через территорию Украины будет идти российский газ, то это гарантирует, что никакой широкомасштабной агрессии со стороны России не будет, потому что перебои в транзите попросту экономически не выгодны Кремлю.

«Когда газопроводы построены, то Россия в случае широкомасштабной агрессии против Украины, может дальше качать газ. Нам говорят, что возможно, если произойдет широкомасштабная агрессия, то Германия берёт на себя обязательство не покупать российский газ. Я не верю в это», - подчеркнул Романенко.

Как отметил политолог, Украина должна четко фиксировать эти обещания.

Как сообщала Politeka, Чалый заявил, что Украина не могла оставить себе ядерное оружие.

Также Politeka публиковала слова Чалого: Если бы Украина с 1996 года вела себя как нейтральная страна, она бы использовала весь потенциал Будапешта.