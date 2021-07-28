В новом выпуске программы «Развилка» на канале Руслана Бизяева с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев постарался ответить на вопрос о фигуре Тимошенко в украинской политике.

«Юлия Владимировна Тимошенко в украинской политике – это, наверное, один из немногих мужиков, но многие ее действия не говорят о том, что она сможет стать следующим президентом. Тимошенко – это фактически старая политическая эпоха, которую нужно рассматривать в комплексе, потому что была определенная система», - рассказал он.

Бизяев считает, что отцом всей этой старой системы является Кучма и все политики, о которых мы так или иначе говорим, кроме Зеленского, это эпоха Кучмы. Ющенко, Янукович, Тимошенко, Порошенко, Бойко и тот же Смешко, уверен он, это все продукты старой эпохи, они играли по определенным правилам, потому что тогда правила были такими.

«И эти правила привели к тому, что мы теперь находимся за два шага от пропасти, соответственно, выделять кого-то одного нет смысла. И кого сейчас не поставь, направление будет плюс-минус такое же, ничего не поменяется», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что политики публично говорят одно, а что происходит за кулисами – совершенно другое.

Также ранее для Politeka Друзенко рассказывал, что украинские политики либо все мазаны одним миром, либо просто утратили чувство реальности.



