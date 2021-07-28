Строя международную политику, не следует забывать о Грузии, с которой у Украины в последнее время сложились непростые отношения. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса. Он проанализировал результаты недавнего саммита в Батуми.

«Наши отношения с Грузией не улучшились за последний год, а ухудшились. Вспомним этот скандал, когда они отозвали своего посла, когда у нас назначили Саакашвили. Они, конечно, вернули его. Понятно, там была «зрада», на самом деле до разрыва отношений не дошло и не могло дойти. Но отношения остались плохими, и на саммите в Батуми это было видно», - говорит он.

По словам Кусы, были определенные протокольные вещи, были инциденты с президентом Грузии, которые заметили те, кто следил за саммитом.

«Ситуация на самом деле бедственная, потому что это Грузия и Молдова. Это страны, с которыми у нас должны быть нормальные отношения, и должны быть равные отношения. Это не отношения США и Украины, они ассиметричны, и нам сложно что-то навязать Штатам. Это страны, с которыми у нас есть опыт наработки отношений даже стратегического уровня, когда мы даже пытались выйти на какие-то концепции через ГУАМ. Это была хорошая инициатива, одна из немногих по-настоящему стратегических инициатив, реальная попытка сформулировать целостную региональную политику. Но не получилось», - заключает аналитик.

Но, тем не менее, есть база контактов, есть базовые концепты, хоть и старые, но они есть.

«Есть опыт взаимодействия, есть плюс-минус равнозначное положение, которое позволяет создать и развивать достаточно хорошие симметричные отношения. И, может быть, эти отношения даже больше выгодны Украине, потому что мы в некоторых аспектах объективно сильнее, чем, например, Молдова, а в некоторых – нет. У нас есть общие интересы», - говорит Куса.

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