Будут ли Украине на встрече Владимира Зеленского с Джо Байденом навязывать неудобные условия и принуждать их выполнять, и каким будет расклад политических сил в Европе? Об этом астролог Влад Росс рассказал в эфире программы MY.UA

«Конечно, уже идет обсуждение. Но Владимиру Зеленскому просто нужно выдержать гроссмейстерскую паузу, потому что в сентябре парламентские выборы будут проходить не только в России, но и в Германии. И там уже будет ясно, придут к власти «зеленые» или нет. Нам нужно болеть за Анналену Бербок, которая сказала, что Путин – убийца, и что зеленая энергетика должна быть в Германии, и никаких трубопроводов», - говорит он.

По его словам, ситуация может измениться после парламентских выборов, когда уйдет в отставку Ангела Меркель.

«Меркель – от слова мрак, мрачный, мороз, ужас. Она не давала Украине ни вступления в НАТО, ни в Европейский Союз. Все это она блокировала с 2008 года, когда мы хотели получить СНПЧ. И слава тебе, Господи, она уходит. Уходит тот монстр, который нам запрещал вхождение в Европу», - комментирует астролог.

«Но, как бы она не хотела, но я вижу, что Украина будет точно в НАТО. Может, она не будет в Европейском Союзе, но звезды четко показывают, что этот год будет переломным. И де-факто Украина таки вошла в этом году в НАТО, а де-юре это будет оформлено немножко позже. Поэтому неслучайно проводятся учения «Си бриз», которые очень мощно проходили на нашей территории», - заключает Влад Росс.

Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс заявил, что уже с 2022 года в Украине начнется постоянный экономический рост.

Ранее, как сообщает Politeka, он оценил шансы различных футболистов на победу на предстоящем чемпионате Европы.