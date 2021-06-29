Що в найближчому майбутньому очікує нашу країну і всіх українців? Свій прогноз у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» дає астролог Влад Росс.

«У 2021 році Україну чекає дуже рясний врожай. Жахливі ціни часів початку року остаточно відійдуть у минуле, і картопля буде за старими цінами, і хліб. Зараз всі прогнозують подорожчання зернових, але я думаю, що його не буде, нехай навіть бензин і піднявся в ціні. Помідори, огірки та інші овочі будуть коштувати набагато дешевше. До речі, і худобу буде чим годувати, так що і м'ясо з салом теж не подорожчають. Даремно нас лякають, що вже наступної весни доведеться їсти російську свинину. Ні, після недавньої кризи на продовольчому ринку України настане міцна стабілізація. А вже з 2022 року в Україні почнеться стале економічне зростання», - пророкує астролог.

На його думку, спочатку це зростання буде відносно невеликим, але досить швидко прискориться.

«ВВП України спочатку буде зростати на три-чотири відсотки в рік, але незабаром ця цифра досягне п'яти відсотків, а потім і десяти. Виходить, що прогнози Гончарука під час його перебування прем'єр-міністром обернуться правдою – а його, по суті, вигнали», - каже Влад Росс.

Раніше, як повідомляє Politeka, він оцінив шанси різних футболістів на перемогу на майбутньому чемпіонаті Європи.

А Геннадій Балашов розповів про те, яким повинен стати ВВП нашої країни, щоб середній українець заробляв на місяць дві тисячі доларів.