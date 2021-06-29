Что в ближайшем будущем ожидает нашу страну и всех украинцев? Свой прогноз в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт астролог Влад Росс.

«В 2021 году Украине предстоит очень обильный урожай. Ужасные цены времён начала года окончательно уйдут в прошлое, и картошка будет по старым ценам, и хлеб. Сейчас все прогнозируют подорожание зерновых, но я думаю, что его не будет, пусть даже бензин и поднялся в цене. Помидоры, огурцы и другие овощи будут стоить намного дешевле. Кстати, и скот будет чем кормить, так что и мясо с салом тоже не подорожают. Напрасно нас пугают, что уже следующей весной придётся есть российскую свинину. Нет, после недавнего кризиса на продовольственном рынке Украины наступит прочная стабилизация. А уже с 2022 года в Украине начнётся постоянный экономический рост», - предсказывает астролог.

По его мнению, поначалу этот рост будет относительно небольшим, но довольно быстро ускорится.

«ВВП Украины вначале будет расти на три-четыре процента в год, но вскоре эта цифра достигнет пяти процентов, а потом и десяти. Получается, что прогнозы Гончарука в его бытность премьер-министром обернутся правдой – а его, по сути, выгнали», - говорит Влад Росс.

Ранее, как сообщает Politeka, он оценил шансы различных футболистов на победу на предстоящем чемпионате Европы.

А Геннадий Балашов рассказал о том, каким должен стать ВВП нашей страны, чтобы средний украинец зарабатывал в месяц две тысячи долларов.