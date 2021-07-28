Астролог Влад Росс в эфире программы MY.UA рассказал от том, какой неожиданный подарок сделал Украине президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Бывает так, что один идиот, находящийся в президентском кресле в Беларуси, отправляет куда-то спецслужбы брать какой-то самолет. Это приводит к тому, что он фактически блокируется, против него поднимаются санкции. А другая страна, Украина, через это делает свои выгоды. Благодаря тому, что Лукашенко словил Протасевича, Украина получает большие финансовые возможности и влияние от Китая. Я думаю, только благодаря этому», - говорит он.

По поводу перспектив эскалации напряжения на Донбассе астролог ранее предсказывал, что очень опасным и огненным месяцем будет август.

«Марс, планета военных действий, будет идти по Дому катастроф Украины. Путин всегда так делает. Когда он бряцает оружием – он точно не нападет на нашу страну. Он хотел встретиться с Байденом и предъявить ему полный компромат на то, что он имеет. После чего Байден стал шелковый просто, его не узнать, он полностью дал задний ход. С другой стороны, действительно, такая ситуация, когда Марс входит в Дом сложных ситуаций. Я уже говорил, что самая опасная ситуация будет осенью, август – сентябрь», - подчеркивает астролог.

Рассуждая о намерениях России, он говорит:

«Путин всегда нападает исподтишка. В известной статье он дал обоснование для нападения: «Это мои территории, что хочу, то и делаю». Но он забывает о том, что Москва родилась не в 1147 году от Юрия Долгорукова. Это не та была Москва. Нынешняя Москва на реке Яузе родилась. А там была Тамбовская Москва. Нынешняя Москва была основана в Золотой Орде, на тысячу лет позже», - рассуждает аналитик.

Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс заявил, что уже с 2022 года в Украине начнется постоянный экономический рост .