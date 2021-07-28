Визит президента Зеленского в США назначили на 30 августа. Эту ситуацию прокомментировал политолог-международник Максим Яли в программе «Романенко. Беседы» , добавив, что, очевидно, Байден не приедет на День Независимости Украины.

Попутно гость программы вспоминает, как однажды экс-министр обороны США Джеймс Маттис при президенте Трампе присутствовал на Дне Независимости Украины. Он подчеркивает, что это считалось большим успехом, ведь приехала значительная личность.

В этом году, говорит Яли, День Независимости Украины обойдется без представителей американского политикума. «Я еще на той неделе сказал, что не будет ни Байдена, ни Харриса, после того как стала известна дата визита – 30 августа», - утверждает эксперт. Также он ищет причину такого расклада событий и находит ее в перезагрузке российско-американских отношений. «И, учитывая, как реагирует Путин на тему Крыма, не захотели его раздражать», - рассуждает политолог.

Кроме этого, замечает Яли, стоит акцентировать не только на внешней политике США в отношении Украины, но и не забывать о Крымской Платформе. По его мнению, сейчас это уже не более, чем пиар-эффект, поскольку плана деоккупации полуострова до сих пор нет. «Это так, условно говоря, можно называть форумом поддержки президента Зеленского и Украины, который не признает аннексию Крыма», - утверждает гость программы и добавляет, что все это похоже на резолюции Совета безопасности ООН.

Как сообщала Politeka, Яли назвал внутриполитическую причину поздней даты встречи президентов Украины и США .