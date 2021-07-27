Политолог-международник Максим Яли в новом выпуске программы «Контрольный удар» рассказал о сделке США и Германии по поводу «Северного потока-2»
«Что же касается заключения сделки США с Германией, в которой якобы учтены интересы Украины и даже предусмотрена компенсация в размере одного миллиарда долларов на развитие зеленой энергетики, то здесь и обсуждать особо нечего», - считает политолог.
По словам Яли, некоторые журналисты не случайно назвали ее Вторым Будапештским меморандумом.
«Только на самом деле, это декларация намерений, а не международный договор, как следует из Венской конвенции о праве международных договоров. Да, с юридической точки зрения договор сильнее меморандума, но с точки зрения международного права его все равно необходимо выполнять», - сказал он.
Яли добавил, что недавно Александр Чалый подробно объяснил все нюансы в беседе с Юрием Романенко.
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«Рекомендую посмотреть. А вот то, что подписал Байден с Меркель – никакой юридической силы в принципе не имеет, не говоря уже о гарантиях. И даже если все то, что в нем прописано относительно финансовой помощи Украине будет реализовано – это несопоставимо даже с ежегодной выручкой Украины за транзит российского газа», - резюмировал он.
Напомним, ранее Александр Чалый для Politeka заявил, что, если бы Украина с 1996 года вела себя как нейтральная страна, она бы использовала весь потенциал Будапешта.
Кроме того, ранее для Politeka Яли назвал четыре аспекта, по которым Украина интересна для Китая.