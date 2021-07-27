Экономист Тарас Загородний в программе Любови Завальнюк «Суть событий» заявил, что нынешняя украинская власть некомпетентна в вопросах экономики.

«Они опасно некомпетентны. Если, например, предыдущий парламент состоял из 2/3 мажоритарщиков, которые были серьезными бизнесменами, которые понимали, как работает экономика на практике… То это люди, которые вообще не понимают. Реально какие-то безработные поприходили либо по партийным спискам, которые в большинстве своем не строили бизнесов, они не работали в реальном секторе экономики. Это больше обслуживающий персонал», - говорит эксперт.

По его словам, нынешняя власть принимает абсолютно некомпетентные решения, и сама не понимает, что принимает.

Например, экономист напомнил об обещании власти, что легализация игорного бизнеса даст Украине 7 млрд гривен уже в этом году. Но Загородний отмечает, что на самом деле получается в 10 раз меньше – около 700 млн.

«Сейчас они принимают законопроект, который еще больше снижает налоги с игорного бизнеса. С 30% – и то, это мало для этого – они до 10%... Ни одна отрасль в стране не имеет таких налогов!», - заявил он.

К примеру, во Франции этот бизнес облагается налогом около 70-80%, акцентирует Загородний.

«У нас поставь 50% – это все равно будет рентабельно. Поэтому это абсолютно лоббистские законопроекты», - резюмировал эксперт.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, к чему приведет легализация медицинского каннабиса.

Также Politeka писала, что Загородний объяснил, как операция задержания ЧВК «Вагнер» отразилась на авторитете Украины.