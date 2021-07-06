У своєму блозі політолог Тарас Загородній прокоментував операцію затримання ПВК «Вагнер», сам факт проведення якої в Україні спершу приховували.

Як повідомляє ведучий, уряд України намагався приховати сам факт операції із затримання ПВК «Вагнер», але згодом з’явилася відповідна інформація. «Начебто існувала спільна спецоперація США, Туреччини та України, яка дозволяла виманити з Росії і непідконтрольних тимчасово територій військових злочинців, які перебували у ПВК «Вагнер» й воювали на Донбасі», - розповідає він.

Згідно з інформацією, каже Загородній, під час перельоту з Білорусі в Туреччину учасників ПВК мали посадити і захопити як терористів. Він зазначає, що попри заперечення цієї операції, згодом президент Зеленський у своєму інтерв’ю підтвердив факт її проведення.

Експерт розповідає, що у відповідь патріотично налаштована частина його опонентів почала звинувачувати президента.

«Зеленський заявив, що наша суб'єктність полягає в тому, що нам нав'язали цю операцію і назвав країни – США і Туреччину», - каже він. Політолог попереджає, що ця та подібні дії підривають довіру до України на міжнародній арені.

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