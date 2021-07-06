В своем блоге политолог Тарас Загородний прокомментировал операцию по задержанию ЧВК «Вагнер», сам факт проведения которой в Украине сначала скрывали.

Как сообщает ведущий, правительство Украины пыталось скрыть сам факт операции по задержанию ЧВК «Вагнер», но впоследствии появилась соответствующая информация. «Вроде бы существовала совместная спецоперация США, Турции и Украины, которая позволяла выманить из России и неподконтрольных временно территорий военных преступников, которые состояли в ЧВК «Вагнер» и воевали на Донбассе», - рассказывает он.

Согласно информации, говорит Загородний, во время перелета из Беларуси в Турцию участников ЧВК должны были посадить и захватить как террористов. Он отмечает, что, несмотря на отрицание этой операции, впоследствии президент Зеленский в своем интервью подтвердил факт ее проведения.

Эксперт рассказывает, что в ответ патриотически настроенная часть его оппонентов начала обвинять президента.

«Зеленский заявил, что наша субъектность заключается в том, что нам навязали эту операцию и назвал страны - США и Турцию», - говорит он. Политолог предупреждает, что это и подобные действия подрывают доверие к Украине на международной арене.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус требует от депутатов обнародовать последствия срыва спецоперации по «делу вагнеровцев».

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, выйдет ли фильм о "вагнеровцах".