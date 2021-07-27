Путь к безнаказанности начался с периода кучмизма, когда Кучма стал премьер-министром. Кроме того, сказалось и отсутствие государственной идеологии. Об этом рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» судья Конституционного Суда в отставке, государственный и общественный деятель, первый Генеральный прокурор Украины Виктор Шишкин.

«Это был полный беспредел, потому что декрет приравнивался к закону. Таким образом парламент не имел возможности контролировать декреты. Это стало бесконтрольным и со стороны прокуратуры, задача которой – следить за соблюдением законов. А если декрет приравнивался к закону, то я не имел права его критиковать. Постановление Кабинета Министров как подзаконный акт я мог не только критиковать, но и опротестовать. Наоборот, меня обязывали следить, чтобы декрет выполнялся», - говорит он.

«Такая безнаказанность, безответственность со стороны министров и всего правительства транспортировалась сверху вниз, на исполнителей в районах и областях. Она вызвала изменение ментальности», - продолжает Шишкин.

Он считает, что к этому фактору присоединилась и неопределенность последовательного государственного курса. После распада СССР и запрета коммунистической идеологии не появилось другой, соответствующей современным украинским реалиям.

«С другой стороны, внутри государства реализовалась деидеологизированная политика, и это потом отразилось как закрепление в Конституции. Там имелось в виду, что у нас нет одной какой-то идеологии, но имелась в виду партийная идеология. То есть недомыслия при написании этой нормы привлекло, что у нас вообще никакой идеологии нет, идеологии государственнической нет», - резюмирует Шишкин.

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