В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» инфекционист Вадим Аристов рассказал, что к заходу штамма «Дельта» нужна подготовка, а лучшая подготовка - это вакцинация
«Штамм «Дельта» имеет заразность в среднем на 60% больше, а это значит, что один человек, условно, может заразить гораздо большее количество людей. А среди большинства заразившихся будет большая потребность в госпитализации, значит будут быстрее заполняться койки, реанимации и потребность в аппаратах ИВЛ возрастет. Поэтому мы, конечно, можем ожидать, что будут локдауны, но будут ли их заявлять или от них будут уходить, мы пока не знаем», - сообщил он.
Аристов сказал, что, возможно, даже «Дельта» будет переноситься с меньшей летальностью, но поскольку большая заразность охватит людей в один момент, то, соответственно, увеличится нагрузка на медицинские учреждения. Поэтому, по его словам, нам нужна подготовка систем защиты, а это вентиляции, маски, респираторы, изменение поведения людей и, конечно же, вакцинация.
«Потому что вакцинированные люди, возможно, и болеют «Дельтой», но не так часто попадают в реанимацию и умирают. Но, к сожалению, с нашими темпами вакцинации это не успеет на этот сезон что-либо изменить, потому что пока самые уязвимые категории людей очень слабо вакцинируются. Ведь самая важная задача кампании по вакцинации в том, чтобы самые уязвимые группы людей в момент пика оказались защищены», - резюмировал он.
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