Политолог Михаил Чаплыга в своём блоге рассказал о встрече нашего президента с президентом Молдовы в Грузии. По его словам, Майя Санду унизила украинскую делегацию.

«Это уже утечка и слухи, но очень похоже на правду, потому что, глядя на эту протокольную фотографию и прочитав текст, который сопровождает эту фотографию… (в фейсбуке Майи Санду, - ред.), говорят следующее: Заходит Санду с делегацией и говорит им стать в дверях «Мы тут ненадолго». Обходит столы, садится напротив нашей делегации, бросает чемодан и сразу сходу задает два простых вопроса: «Чаус где?» и «электроэнергию в Приднестровье вы чью качаете?», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, президент Молдовы очень жестко отнеслась к нашей делегации во главе с президентом на встрече в Грузии.

«Эти два вопроса Санду задала, после чего встала, собрала манатки и ушла. Говорят, по поводу Чауса ей пытался ответить что-то Ермак, но Санду его быстро оборвала, после чего посмотрела на министра иностранных дел, который сидел как немой, и спросила его, тряпка ли он или министр», - сказал Чаплыга.

Как отметил эксперт, потом президент Молдовы выставила фотографию в фейсбуке, где украинская делегация сидит словно в ожидании.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о рисках сотрудничества с Британией.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что каждый коренной народ мечтает о собственной государственности.



