Что будет с должником за систематическую невыплату по алиментам? На этот вопрос ответил адвокат, руководитель практики гражданских споров «Митракс» Юрий Бабенко в программе «А как на самом деле?», рассказывая о средствах воздействия на должников по алиментам.

Бабенко объясняет, что мера наказания отличается в зависимости от срока задолженности по алиментам.

В частности долг сроком на 3 месяца, рассказывает он, предусматривает внесение в Реестр должников, а это запрет на заключение договоров по недвижимости и потеря права на субсидию. Если время задолженности достигло 4 месяца, отмечает Бабенко, то неплательщик лишается права выезжать за границу, а также управлять транспортным средством.

Адвокат подчеркивает, что это наиболее строгие меры воздействия на должников, есть и другие, но они не так эффективны: запрещается владеть оружием и охотиться. «Если 6 месяцев уже существует долг, есть административная ответственность — это общественные работы», - сообщает он. По словам Бабенко, государственный исполнитель может, конечно, подать в суд заявление с требованием использовать административные санкции, но на практике это бывает очень редко. Попутно он отмечает, что Государственная исполнительная служба в Украине делает что-то только под принуждением.

Также юрист сообщает о наличии уголовной ответственности за неуплату алиментов, но для этого факт уклонения должен быть злостным. «Я на практике не видел, чтобы кого-то привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов, но теоретически это возможно», - говорит он.

Кроме этих мер, замечает эксперт, за неуплату по алиментам еще есть пеня в день 1% и 20% штрафа за годовую задолженность, за двухлетнюю - 30%, за трехлетнюю - 50%. Он отмечает, что средства получает тот, у кого есть права на алименты.

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