В эфире программы «А как на самом деле?» руководитель практики гражданских споров адвокатского объединения «Митракс», адвокат Юрий Бабенко рассказал о вариантах решения семейных споров о месте проживания ребенка после развода родителей.

При этом, юрист отметил, что стереотипы относительно преимущества в родительских правах матери уже отходит из судебной практики Украины.

«У отца и матери права абсолютно равны. До 2018 года, если уже возникал спор между родителями, судебная практика была такова, что суды ставали на сторону матери, сейчас этого уже нет. Верховный суд дал разъяснение, что права равные. Согласно международным Конвенциям, отец имеет точно такие же права, как и мать», - заявил адвокат.

По его словам, юристы всегда советуют отдать предпочтение заключению договора о содержании и воспитании ребенка, если между родителями сохранились адекватные отношения. Бабенко уверяет, что прийти к договоренности гораздо лучше, чем доводить дело до суда, ведь в таких договорах можно предусмотреть множество аспектов, начиная от алиментов и заканчивая тем, кто должен оплачивать питание ребенка.

«Если договоренностей между родителями нет, вариант один - обращаться в суд. Доказывать, предоставлять доказательства материального положения родителя, который хочет определить место жительства ребенка с собой, доказательства заботы о ребенке. Здесь желательно предоставлять заключение психолога, службу опеки привлекать - они предоставляют свое заключение, как они считают, с кем лучше, чтобы ребенок проживал», - рассказал адвокат.

Юрист пояснил, что орган опеки и попечительства выезжает к месту жительства обоих родителей и составляет акт осмотра, исследует, насколько жилье пригодное для проживания ребенка, есть ли все условия для обучения и так далее.

«Суд в совокупности по всем этим критериям принимает решение. Если ребенок достиг такого возраста, может высказать свое мнение, то и оно тоже учитывается», - отметил Бабенко.

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