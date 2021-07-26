В эфире программы «А как на самом деле?» адвокат, руководитель практики гражданских споров АО «Митракс» Юрий Бабенко рассказал, как действовать в ситуации, когда отец долгое время платил алименты на ребенка, на самом деле оказалась не его.

«Если вы оплачивали алименты на не своего ребенка, то вы имеете право на компенсацию этих средств, а также право на взыскание морального вреда от матери», - рассказал Бабенко.

Он отметил, что в такой ситуации нужно доказать в суде, что мать знала, что отец ребенка другой, и не говорила бывшему мужу об этом. Это в суде необходимо доказать соответствующими доказательствами.

«Сейчас принимаются во внимание в судах и переписки в мессенджерах – вайбер, телеграмм, можно делать скриншоты. Если мать об этом с кем-то общалась, можно просить вызвать свидетелей в суд, допросить их. Сейчас в суде все электронные доказательства тоже исследуются», - пояснил адвокат.

Бабенко отметил, что во внимание суда будут приниматься также видео или аудиозаписи разговоров, в которых мать признает эти обстоятельства. При этом, желая доказать правду и защитить свои законные права, можно не предупреждать ее о записи разговоров.

«Если чисто по закону, то, конечно, нужно предупреждать. Но на практике можно подавать в суд те аудиозаписи, о записи которых не предупреждали. Это влияет на мнение судьи, формирует определенную позицию в суде. Судья все равно будет исследовать эти звукозаписи», - отметил юрист.

Как сообщала Politeka, адвокат рассказал, что судебная система у нас так сейчас устроена, что дела слушаются довольно долго.

Напомним, для Politeka юрист заявил, что проснуться в один день и узнать, что ты кому должен денег - весьма вероятна ситуация.



