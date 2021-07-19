Позитивного решения суда нужно ждать в лучшем случае полгода. Так в эфире программы «Юристы отвечают» заявил адвокат Владислав Скирда, рассказав о реалиях реализации правосудия в Украине.

Об этом он рассказал в контексте нововведений по взысканию долга прямо с банковской карты. Эта автоматизированная система заработала с 6 июля 2021 года и предусматривает, что по требованию исполнителя сумму долга могут списать напрямую с карточки, даже зарплатной и пенсионной, если человека внесли в Реестр должников.

«Если открыли исполнительное производство, тебя вносят в Реестр должников. Могут также арестовать зарплату и взыскивать деньги. К сожалению, судебная система у нас так сейчас устроена, что дела слушаются достаточно долго. Такие дела слушаются в общем порядке и даже получение позитивного решения занимает в лучшем случае от полугода», - рассказал Скирда.

При этом, добавил адвокат, человек в течение этих минимальных полугода, а как правило, даже больше живет с проблемами, связанными со внесением его в Реестр должников. Неудобства заключаются в юридических проблемах, начиная от продажи недвижимости и заканчивая разделом имущества при разводе.

«Люди могут узнавать, что их внесли в Реестр должников, уже постфактум просто потому, что был какой-то исполнительный лист, выданный нотариусом по долгу, о котором человек забыл уже давно», - отметил юрист.

Ранее Politeka сообщала, что глава суда и адвокат разыграли аферу на Одесчине.

Напомним, для Politeka Мильман рассказал, что удаленные решения исчезают в судебном реестре и при этом сохраняются в YouControl.



