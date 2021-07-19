Адвокат Владислав Скирда в эфире программы «Юристы отвечают» дал совет людям, которые знают о задолженностях по кредиту или которым поступают звонки по обязательствах, которые они на себя не брали, и рассказал, как дефицит средств на почту в судах может повлиять на механизм защиты прав должника.

По его словам, очень важно соблюдать так называемую «юридическую чистоплотность», особенно людям, которые знают о задолженностях или получили сомнительные звонки: проверять себя в реестре должников и реестре исполнительных производств, чтобы вовремя узнать информацию о начале процесса.

«Основным элементом, чтоб вы узнали, что в отношении вас находится дело – это вызов суда. Сейчас катастрофическая проблема с судами, потому что у них нет денег на отправку почты, и не все даже повестки отправляются», - рассказал Скирда.

Из-за этого, отметил юрист, у судов появляется проблема, как уведомить человека, что в отношении него открыто дело, которое слушается.

«Сейчас хочется констатировать неприятную вещь, что риск получить решение, не зная о том, что ты должен деньги, достаточно высокий. В принципе, проснуться в один день и узнать, что ты кому-то должен денег – достаточно вероятная ситуация», - заявил адвокат.

Он рассказал, что как существуют случаи, что финансовые организации дают кредиты без ведома человека на его имя, так и начинают судебные процессы и суды выносят решение без ведома и участия в процессе должника. Например, объяснил Скирда, могут указать неправильне место регистрации проживания.

«А после вынесения решение дальше уже дело техники: исполнитель открывает производство и арестует счета», - отметил юрист.

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