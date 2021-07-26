В программе «Таран влог» политолог Виктор Таран рассказал, почему нам не стоит иметь много надежд на встречу украинского и американского президентов, в частности после подписания между США и ФРГ совместного заявления о поддержке Украины

Он рассказал, что США и Германия подписали соглашение, официальное название которого – «Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей». По словам политолога, документ вызвал эффект информационной бомбы, однако, по сути, это пустая декларация, в которой нам дают много красивых обещаний и не дают, но не дают никаких реальных гарантий безопасности Украины.

«Очень хорошо, что реакция Украины достаточно консолидирована: и власть, и оппозиция, и гражданское общество объединились в защите национальных интересов Украины. Кроме того, мы неожиданно получили полную поддержку на страницах ведущих американских и европейских СМИ. О нас снова заговорили не в контексте коррупции, а как о ключевом игроке, который должен обеспечить безопасность Европы», - говорит Таран.

По его словам, некоторые считают, что ситуацию может изменить встреча Байдена и Зеленского, которая анонсирована на 30 августа. Однако, политолог отметил, что сам не верит в такой сценарий, в частности потому, что Украина после своих странных заявлений о сближении с Китаем фактически потеряла геополитический интерес в глазах Байдена.

«Во-вторых, визит состоится в наиболее неблагоприятное время для украинского президента. Дело в том, что 30-го августа — это не сессионный период, в это время Конгресс не будет работать, и представители американского правительства не могут обсудить Северный Поток-2 с украинским лидером. А значит нас ждет протокольное совещание с протокольным фото и никаких конкретных договоренностей или решений», - заявил Таран.

По мнению политолога, возникает вопрос, стоит ли вообще при таких обстоятельствах ехать в Вашингтон именно 30 августа. Он считает, что смысл наконец продемонстрировать нашим партнерам стойкость духа и заявить, что Украина в свете вновь открывшихся обстоятельств просит перенести визит пока США не даст объяснения по подписанной декларации.

«Борьба не завершена - борьба продолжается. У нас есть сильные союзники среди стран Восточной Европы, Балтии и Скандинавских стран, которые будут защищать наши позиции. Они прекрасно понимают, что решение по СП-2» — это кризис безопасности, который угрожает стабильности Украины», - отметил Таран.

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