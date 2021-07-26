Геополитическое положение Украины сейчас безвыходное. Подробнее об этом рассказал историк и политолог Кость Бондаренко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
По мнению гостя программы, сейчас Украина в безвыходном геополитическом положении и Россия как соседнее государство никуда не денется, ни один забор здесь не поможет, ведь она протягивается и на пути в Азию и Дальний Восток.
В то же время сейчас Бондаренко советует государству заняться аудитом своих сил: что Украина может и на что ей рассчитывать. «До тех пор, пока мы не возобновим балансы как внутренние, так и внешние, нам ничего не светит, потому что Украина изначально была государством балансом», - подчеркивает историк.
Ситуацию с Минскими соглашениями он называет пролонгированной капитуляцией. «Пролонгированная капитуляция не дает возможности для начала реванша», - отмечает Бондаренко.
В краткосрочной же перспективе, говорит он, тоже не лучше. Попутно политолог комментирует и идею внедрения формулы Штайнмайера: «Формула Штайнмайера может показаться чем-то ужасным, но дело в том, что мы живем по принципу: «Горе побежденным».
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Как сообщала Politeka, Бондаренко заявил, что есть два решения проблемы с ОРДЛО.
Также Politeka писала о том, что Бондаренко рассказал, кто продвигал идею интеграции Украины в единое таможенное пространство.