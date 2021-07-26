Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос в своем Facebook заявил, что Украина должна быть готова к войне. По его словам, власть обвинениями зарубежных партнеров выставила себя посмешищем.

«Чтобы победить в противостоянии, мы должны готовиться и быть готовыми к худшему. Руководство Украины ничего не сделало весной, чтобы провести комплексные тренировки и обучения Вооруженных Сил Украины с другими силовиками и местными/региональными органами власти. Я уже не говорю о подготовке населения и системе оповещения населения. Скажите, а кто из вас знает, где ближайшее бомбоубежище?», - подчеркнул Кривонос в публикации.

По словам генерал-майора, власть не проинформировала украинцев, что делать в случае начала войны.

«На сентябрь ситуация будет ухудшаться. Вместо усиления переговорного процесса на международной арене и усиление поддержки зарубежными партнерами Украины, провалили все «сознательно или бессознательно». Советники Офиса Президента (а не сами чиновники ОПУ) открыто обвиняют другие страны в ослаблении поддержки Украины, что вообще удивляет наших зарубежных партнеров и мы начали выглядеть посмешищем. Важное уточнение: посмешище именно вы – руководители и бестолковые советники, а не граждане Украины и Украина в целом», - сказал Кривонос.

По мнению генерал-майора, действия власти привели Украину в тупиковое положение. По его словам, представителям Украины надо прекратить искать мира с Путиным.

«В мире считаются только с сильными, последовательными, уверенными в собственной победе и правоте! Войны не будет. Будет жесткая борьба за мир! Но такова, что может не остаться камня на камне. Я бы очень хотел ошибиться, но мой профессиональный военный опыт не дает возможности оценивать ситуацию по-другому. Наше будущее и будущее нашей страны теперь уж точно зависит от нас самих, всех наших возможностей организоваться и объединяться», - сказал Кривонос.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, как генерал-лейтенант Павловский освободил Мариуполь.

Также Politeka публиковала слова Кривоноса: Спасибо всем воинам, обороняли наш аэродром! Он был и остался украинским!