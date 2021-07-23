Астролог Влад Росс в прямом эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, что через 50 лет люди смогут увеличить длительность жизни до 150 лет.

“Лет через 50 будут работать только роботы, а у всех будет какой-то стандартный доход. В Швейцарии уже это делают. 1000 евро, 2000 евро — базовый какой-то доход будет у каждого из нас. И нам уже не особо нужно будет пытаться работать усиленно. У всех будет хлеб и скатерть-самобранка. Я всегда с детства мечтал о скатерти-самобранке. Вот, она будет у каждого из нас лет через 50. И не все мы умрем, но все мы изменимся. Человеческая жизнь будет продлена до 150 лет”, - сказал Влад Росс.

Он отметил, что медицина достигнет таких высот, что каждый человек будет иметь возможность продлевать жизнь.

“Причем, вы будете выглядеть примерно так же, как и сейчас. Это фантастика, но эту фантастику мы сможем внедрять в нашу жизнь уже в ближайшем будущем. Я сам в это не верил, хотя еще лет 20 назад у меня не было ни компьютера, ни телефона мобильного. Но мы ведь теперь без этого, без смартфона вообще не представляете нынешней жизни. А ведь жизнь очень быстротечна, она очень меняется, она ускоряется такими темпами, что просто невероятно, что будет через лет 15-20”, - добавил Росс.

Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба напророчил лучшую жизнь трем знакам Зодиака: кому подмигнет удача.

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