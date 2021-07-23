Сегодня, 23 июля, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит новый выпуск проекта «Юристы отвечают».

В эфире темой станут самые актуальные вопросы семейного права, в частности, алименты, похищение детей одним из родителей, нюансы развода и многое другое.

Экспертом второго эфира стал адвокат, руководитель практики семейных и гражданских споров Адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко.

В этом выпуске он расскажет, как действовать, если отец увез ребенка за границу и отказывается его возвращать, как взыскать алименты с родителя, который уехал работать в другую страну, и обсудит другие актуальные вопросы в семейной сфере.

В режиме лайв у зрителей будет возможность задать интересующие их вопросы на тему выпуска адвокату и получить бесплатное разъяснение квалифицированного специалиста.

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